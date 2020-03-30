Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Галатасарая» излечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» излечился от коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которую ранее был помещён специалист.

Терим прошёл повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. Позже 66-летний специалист был выписан из больницы. Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.

Терим возглавляет «Галатасарай» с 2017 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», и возглавлял сборную Турции.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья.

Главный тренер «Галатасарая» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020