Главный тренер «Галатасарая» излечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которую ранее был помещён специалист.



Терим прошёл повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. Позже 66-летний специалист был выписан из больницы. Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.



Терим возглавляет «Галатасарай» с 2017 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», и возглавлял сборную Турции.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини, заразившийся коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья.