Калиниченко: спартаковская секта остаётся самой мощной и влиятельной в России

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о популярности московского клуба.

«Нездоровую истерику вокруг «Спартака» можно объяснить популярностью. Это не ощущение, а правда. Каждый хочет на «Спартаке» заработать кусочек славы. Это касается футболистов, журналистов, околофутбольных деятелей. Каждый что-то приносит со своей стороны, желая или не желая «Спартаку» добра. Формируется такой сливной бочок, куда несут всё, что угодно. Ладно, если бы клуб на это реагировал или пытался это закрыть. Ощущение, что внутри самого клуба на этом делали хайп в разные годы. Наверное, до сих пор делают. Первым делом нужно закрыть утечки, хотя в последнее время с этим чуть-чуть лучше.



Любая команда требует побед. Болельщики ЦСКА и «Динамо» тоже требуют. Всё объясняется одним простым предложением: «Спартак» был и остаётся самым популярным клубом в России. Что бы ни случилось, болельщики будут требовать побед. «Спартак» на протяжении не только 90-х практически всегда оставался наверху. Времена поменялись. Спартаковский футбол, на котором росли многие, закончился. Пришёл другой «Спартак».



Большая истерия по поводу игры, которую уже никогда не вернуть и возвращать не нужно. Вся истерия идёт от желания побед, а не от того, что «Спартак» взрастил в 90-х. Это до 90-х давным-давно взращенные болельщики, которые из поколения в поколение передавали желание, что «Спартак» должен побеждать.



Замкнутый круг получается. Болельщиков много, болельщики требуют. Одни генерируют любовь, другие, кто не любит «Спартак», генерируют ненависть. Всё вместе даёт большой клубок, который катится и будет катиться ещё долгие годы.



«Спартак» – секта? Тоже думал над этим. В какой-то мере, наверное, да. Все атрибуты, чтобы называть «Спартак» сектой, есть. Опять же: есть болельщицкие группировки и у других клубов. Нужно их тоже подогнать под эту формулировку. Всё-таки это клуб по интересам с явным поклонением определённым вещам, со своими обычаями, культом, преклонением. Единственное, что спартаковская секта остаётся самой мощной и влиятельной в России. С этим спорить не буду», — приводит слова Калиниченко «Гол».