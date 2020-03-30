Титов: «Спартак» как коронавирус. Один чихнул – заболели сразу четверо

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о московском клубе.
«Горжусь, что был винтиком в этой империи, которая только разрасталась. Сегодня мы видим, что это не только Тарасовка. Это и «Открытие Арена», и Тушино. Огромный-огромный пласт в Москве.
В чем магия «Спартака»? Это как коронавирус. Один чихнул – заболели четыре сразу. Ещё раз чихнули – уже 16.
Это идёт из поколений, из 30-х годов. Наши прадеды, деды, отцы болели за «Спартак». Не в обиду «Динамо», «Торпедо» и «Локомотиву»: там это передаётся, идёт одна ветка – ни влево, ни вправо.
«Спартак» влюблял поколения игрой. Все же вспоминают, как ещё играл Симонян и великие спартаковцы. Как дерево. Посадили маленькую веточку, а через 100 лет это огромный дуб. Смотришь вверх – не видно ни конца, ни края. Это про «Спартак», про его болельщиков», — приводит слова Титова «Гол».
- 30 марта 2020
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