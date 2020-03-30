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Новая выездная форма сборной Норвегии будет с принтом в виде айсберга

Новая выездная форма сборной Норвегии будет с принтом в виде айсберга
Футбол / Евро-2020 0

Портал Footy Headlines опубликовал изображения выездной формы сборной Норвегии на 2020 год.

На футболку будет нанесён принт с голубыми оттенками, напоминающими айсберг. Производителем экипировки является компания Nike.

Сборная Норвегии заняла третье место в отборочном турнире чемпионата Вершины—2020. Норвежская национальная команда набрала в 10 матчах 17 очков, пропустив вперёд Испанию (26) и Швецию (21).

Впрочем, норвежцы имеют шанс пробиться в финальный турнир Евро-2020 через Путь С в Лиге наций УЕФА. В полуфинале Норвегия встретится с Сербией. Матч должен был состояться 26 марта, но был перенесён на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что Евро-2020 перенесён на лето 2021 года.

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