Тарасов — о карантине: эта пауза — для сохранения здоровья, никак не отпуск или каникулы

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«То, что мы все оказались дома на период карантина, — не повод забрасывать тренировки и учёбу. Эта пауза — для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это в первую очередь для себя.
По линии спорта понятно: занимайтесь просто силовыми, насколько это возможно. По линии учебы — 11-й класс всё равно готовится к поступлению, а вот для 8-10-х классов уже запустили оперативно государственный конкурс «Большая перемена». Разумеется, всё онлайн. На выходе лучшие участники получат гарантированное обучение в институте и путёвки в лагерь «Артек» на период, когда вирус пройдёт. Хороший шанс, чтобы выйти из карантина победителем. Кстати, «Артек» — один из лучших лагерей. Сестрёнка жены вернулась оттуда счастливая и довольная», — написал Тарасов на странице в «Инстаграме».
- 30 марта 2020
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