Крижанац обратился к болельщикам «Зенита» в связи с пандемией коронавируса

Бывший защитник петербургского «Зенита» Ивица Крижанац в связи с угрозой распространения коронавируса призвал болельщиков оставаться дома.
«В Хорватии серьёзно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны. У меня и моей семьи всё в порядке — мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности.
Знаю, что в России введён карантин и пока ситуация менее серьёзная, чем в Европе, но прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! «Зенит» — чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац», — приводит слова Крижанаца Bobsoccer.
На данный момент во всём мире коронавирусом заразились более 770 тыс. человек.
- 30 марта 2020
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