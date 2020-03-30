Крижанац обратился к болельщикам «Зенита» в связи с пандемией коронавируса

Бывший защитник петербургского «Зенита» Ивица Крижанац в связи с угрозой распространения коронавируса призвал болельщиков оставаться дома.

«В Хорватии серьёзно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны. У меня и моей семьи всё в порядке — мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности.



Знаю, что в России введён карантин и пока ситуация менее серьёзная, чем в Европе, но прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! «Зенит» — чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац», — приводит слова Крижанаца Bobsoccer.

На данный момент во всём мире коронавирусом заразились более 770 тыс. человек.