Евсеев: я двумя руками за 18 клубов в РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.

«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках — это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уфа», набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков клуб отстаёт на девять очков. В то же время зону переходных матчей башкирцы опережают на четыре очка.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.