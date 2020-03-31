Евсеев: я двумя руками за 18 клубов в РПЛ
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов.
«Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках — это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».
«Уфа», набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков клуб отстаёт на девять очков. В то же время зону переходных матчей башкирцы опережают на четыре очка.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Евсеев: не вижу ничего страшного, чтобы играть три раза в неделю
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