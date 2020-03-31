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«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса

«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса
«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Финансовые потери, причинённые «Ювентусу» в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Il Messaggero.

Из-за экономических проблем маловероятно, что «Ювентус» сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. В настоящее время 35-летний португалец обходится «старой синьоре» в € 31 млн в год.

Одним из вариантов решения проблемы является продажа Криштиану в другой клуб. В таком случае «Ювентус» готов рассмотреть предложения от € 70 млн. Не исключено также, что форвард доработает нынешний контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. При этом Роналду может продлить сотрудничество с туринцами на один сезон.

В нынешнем сезоне Криштиану в 32 матчах за «Ювентус» во всех турнирах забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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