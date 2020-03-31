«В России красивый футбол, но сложный». Защитник «Крыльев Советов» поделился мнением о РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги. В минувшее зимнее трансферное окно 27-летний алжирец перешёл в самарский клуб из «Ренна».

«Первое, что отмечу, — красивые стадионы, на которых мне нравится играть. «Крылья» стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный. В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча — соперничество между всеми командами очень серьёзное, все хотят победить.

Пока посмотрел только три матча «Крыльев». Не видел другие команды. Но отмечу Клинтона Н'Жье, который играет в «Динамо», — мы знакомы очень близко, вместе были в «Лионе». И также знаю, что Адиль Рами, который перешёл в Сочи, тоже сильный футболист», — приводит слова Зеффана пресс-служба «Крыльев Советов».