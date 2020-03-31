Легенда сборной Турции Рюшту находится в критическом состоянии. Он заражён коронавирусом
Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после заражения коронавирусом.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milliyet, в настоящее время легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии.
О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил в конце прошлой недели. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.
Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). На клубном уровне экс-вратарь выступал за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».
Легендарный турецкий вратарь Речбер госпитализирован с коронавирусом
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