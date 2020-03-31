«Манчестер Юнайтед» пообещал Санчо 7-й номер и зарплату £ 400 тыс. в неделю

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо является главной целью «Манчестер Юнайтед» на следующее трансферное окно. Манкунианский клуб уже работает над заключением сделки, сообщает Independent.ie.

Представители «Юнайтед» пообещали 20-летнему футболисту 7-й номер, под которым за «красных дьяволов» выступали многие легендарные игроки, включая Криштиану Роналду и Джорджа Беста.

«МЮ» готов также подписать с Санчо дорогостоящий контракт, выплаты по которому могут достигнуть £ 400 тыс. (€ 452 тыс.) в неделю, если он продолжит прогрессировать.

По информации издания, «Юнайтед» не пугают запросы «Боруссии», которая хочет выручить с продажи Джейдона € 130 млн.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне.