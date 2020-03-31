Спортивный директор «Лацио»: сезон необходимо доиграть из уважения к умершим
Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре высказался о возможном досрочном завершении сезона в Серии А из-за пандемии коронавируса.
«Сезон необходимо доиграть из уважения к умершим и болельщикам. Сейчас ещё не пришло время решать, стоит ли отменять сезон. Количество заражённых людей становится немного меньше. Досрочное завершение сезона было бы несправедливым.
Последние несколько недель были очень тяжёлыми. В начале мы все отнеслись к эпидемии легкомысленно. Но сейчас мы говорим не о какой-то ситуации, а о войне. Когда видишь, как военные грузовики увозят гробы, теряешь дар речи. А число погибших с каждым днём, к сожалению, становится всё более ужасающим. Это катастрофа для всей страны», — приводит слова Таре Sport1.
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