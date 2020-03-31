Жена Семака: надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит ещё на 3-4 детей

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, сколько детей она хотела бы.
«Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит ещё на троих-четверых», — написала Анна Семак на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
Ранее жена Семака неоднократно ездила в Африку и заявляла о намерении усыновить темнокожего ребёнка. В середине февраля Анна сообщила, что нашла его.
Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей. Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. После 22 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
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