«Летим домой». А. Сигурдссон отправился в Исландию на время карантина

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон отправился на родину на время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Летим домой», — написал Сигурдссон в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил карантин для футболистов до 1 мая.

Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса. Кроме того, приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.