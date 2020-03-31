«Летим домой». А. Сигурдссон отправился в Исландию на время карантина
Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон отправился на родину на время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Летим домой», — написал Сигурдссон в «сториз» своего «инстаграма».
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил карантин для футболистов до 1 мая.
Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса. Кроме того, приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.
Сигурдссон – об игре ЦСКА весной: случившееся стало для нас очень неприятным сюрпризом
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