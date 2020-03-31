Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Летим домой». А. Сигурдссон отправился в Исландию на время карантина

«Летим домой». А. Сигурдссон отправился в Исландию на время карантина
Футбол / РПЛ 0

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон отправился на родину на время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Летим домой», — написал Сигурдссон в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил карантин для футболистов до 1 мая.

Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса. Кроме того, приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.

Сигурдссон – об игре ЦСКА весной: случившееся стало для нас очень неприятным сюрпризом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020