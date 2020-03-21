Сигурдссон – об игре ЦСКА весной: случившееся стало для нас очень неприятным сюрпризом

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результаты команды после зимней паузы.

«Нет смысла спорить с тем, что недавние матчи сложились для нас неудачно. Не этого мы ожидали, случившееся стало для нас очень неприятным сюрпризом. Даже выделить нечего, разве что отдельные отрезки игры с «Ростовом». Там у нас удалили двух футболистов, но даже в такой ситуации мы героически сражались и едва не спасли игру. Наша большая проблема – игра против команд, которые проповедуют оборонительный футбол и защищаются едва ли не в полном составе. Против ЦСКА так действуют многие, будем надеяться, в следующих матчах мы будем удачливее у чужих ворот», — приводит слова Сигурдссона Bobsoccer.

После зимней паузы ЦСКА в РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0), а также уступил «Ростову» (3:2).