Маттеус: Нойер не может гарантировать «Баварии», что будет играть до 39 лет без проблем

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о разногласиях, возникших между мюнхенским клубом и голкипером Мануэлем Нойером.
Ранее стало известно, что Нойер требует у руководства клуба соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет. В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года.
«Не помню, чтобы „Бавария“ ценила какого-то игрока больше, чем Мануэля Нойера. Но в случае с продлением контракта, игрок с такой историей травм, как у него, не может гарантировать, что будет играть до 39 или 40 лет без затруднения. В данной ситуации Мануэль должен помнить, что благодарность — это не дорога с односторонним движением», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.
- 31 марта 2020
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