Маттеус: Нойер не может гарантировать «Баварии», что будет играть до 39 лет без проблем

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о разногласиях, возникших между мюнхенским клубом и голкипером Мануэлем Нойером.



Ранее стало известно, что Нойер требует у руководства клуба соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет. В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года.



«Не помню, чтобы „Бавария“ ценила какого-то игрока больше, чем Мануэля Нойера. Но в случае с продлением контракта, игрок с такой историей травм, как у него, не может гарантировать, что будет играть до 39 или 40 лет без затруднения. В данной ситуации Мануэль должен помнить, что благодарность — это не дорога с односторонним движением», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.

Нойер требует у «Баварии» контракт до 2025 года. К тому времени ему будет 39 лет