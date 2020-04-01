Кубанские красотки, танцы девушек «Спартака» и смелые наряды. Яркие фото чирлидинга в РПЛ
Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования в мире были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. Предварительно национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако, скорее всего, пауза будет продлена.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Чирлидинг — часть шоу различных видов спорта, и большой футбол не исключение. Пока мировой спорт находится на паузе, мы собрали самые яркие выступления девушек на матчах Российской Премьер-Лиги.
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