Форвард «ПСЖ» Мбаппе стал жертвой мошенников

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал жертвой мошенников, сообщает L`Equipe.
По данным источника, имя французского форварда было использовано в рекламе криптовалюты биткоин без его согласия. В рекламе, которая показывалась на потоковых сайтах с призывом инвестировать в криптовалюту, было опубликовано фото Мбаппе. Футболист намерен обратиться в суд.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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