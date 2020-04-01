«Луч» будет выступать в ПФЛ. За клуб будут играть только местные воспитанники

Министерство спорта Приморской области приняло решение сократить финансирование спорта в регионе, приостановив заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/2021, перенаправив средства в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, «Луч» прекратит выступления в Футбольной национальной лиге и будет играть в 3-м дивизоне.

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края сообщили, что эти изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. Решение не затронет только юношеские и детские команды.

«Футбольная команда “Луч” перейдёт в 3-й дивизион (ПФЛ), и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — сказано в опубликованном пресс-релизе.



«Также важно, что во всех молодёжных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – подчеркнули в ведомстве.



В текущем сезоне «Луч», набрав 27 очков в 27 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.



По состоянию на 31 марта в России было зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, а смертей было зарегистрировано 17. При этом из числа заразившихся излечился 121 человек. В Приморском крае диагноз коронавирус был поставлен в 4 случаях.

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