Губернатор Приморья поручил выплатить долги по зарплате игрокам «Луча»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил в кратчайшие сроки подготовить план погашения задолженности перед футболистами «Луча».

Исполнительный директор «Луча» Евгений Стрижиченко заявил, что частично зарплаты игрокам уже были выплачены, а также рассказал, в связи с чем у клуба появились долги. Стрижиченко пояснил, что с 2015 по 2017 год финансирование клуба осуществлялось только за счёт краевых субсидий, спонсорских денег абсолютно не было, а само участие в первенстве подразумевает расходы на сумму около 200 млн рублей.

«У вас бухгалтеры получают по 150-250 тыс. рублей в месяц! Четыре таких специалиста – на каждые 20 человек в клубе. А на каждых 30 человек – по юристу. В месяц со всеми руководителями ваш зарплатный фонд составляет 7,5 млн рублей. Около 1,5 из них – на административный аппарат. Так быть не должно!

Мы не собираемся вашу бесхозяйственность продолжать финансировать. Почему вы сразу не рассмотрели эту ситуацию, связанную с выплатами футболистам тех сумм, которые входят в бюджет. Вы продолжили нанимать игроков, которые по всем показателям демонстрируют не самые высокие результаты, а по заработной плате получают значительные суммы. Вы должны вкладывать, а не наращивать долги. Притом что мы вам в прошлом году выделили дополнительные средства, больше 200 млн. Жить надо в рамках своего бюджета, а вы продолжали раздавать средства края кому не попадя: юристам и бухгалтерам, которые не представляют клуб напрямую», — приводит слова Кожемяко пресс-служба Администрации Приморского края.

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