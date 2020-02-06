Мать игрока школы «Луча»: хотелось бы, чтобы у нас было как у Галицкого

Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, призналась, что хотела бы, чтобы во Владивостоке функционировала футбольная академия, как в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.
«В школе есть набор обязательных уроков, а если бы мозг у тех, кто отвечает у нас за образование, работал лучше, если бы они хотели здоровую нацию, то обязали бы каждого ребёнка ходить в спортивную секцию: хоть шахматы, хоть шашки с бадминтоном или футболом. Каждой маме понятно, что любого ребёнка нужно обязать ходить в спортивную секцию.
В идеальной структуре координат, конечно, это должно быть полностью бесплатно, вроде школы олимпийского резерва или футбольной академии. Всё должно быть на государственном обеспечении… Если вдруг случится чудо и всё это будет под контролем какого-то грамотного, простого директора, то всё будет нормально.
Верю ли я в частных владельцев? Да какие у нас частники? Им это не нужно. Есть только двое таких – Галицкий в Краснодаре и Чайка в Ростовской области. А вообще, мы согласны и на меньшее, но хотелось бы, чтобы было как у Галицкого", — сказала Ирина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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