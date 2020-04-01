В «Луче» надеются доиграть этот сезон и рассчитывают на понимание со стороны губернатора

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин прокомментировал новость о прекращении финансирования клуба министерством спорта Приморского края.
«В сезоне-2020/2021 профессиональный спорт Приморского края спонсироваться не будет. Мы надеемся на то, что этот чемпионат всё же доиграем и Олег Николаевич (губернатор Приморского края Кожемяко. – Прим. «Чемпионата») войдёт в положение дальневосточного футбола и Приморского края. Ну и потом, раз в стране такое творится… Значит, так надо. Какие тут могут быть обиды? Я знаю, что сейчас происходит в Европе, там живут родственники – всё очень страшно. Давайте спасём человечество, чтобы живых и здоровых осталось как можно больше. Доиграть всегда можно, не вижу в этом никаких проблем.
Мы находимся очень далеко от центра страны. Если бы сейчас закрыли авиасообщения с Москвой и другими городами, было бы легче. Правительство России закрыло границы с Китаем в январе, и к нам оттуда эта зараза не пришла.
Помочь в сложившейся ситуации может только губернатор. Все футболисты на данный момент находятся во Владивостоке, за исключением одного травмированного, ждут продолжения тренировок. Контракты игроков? Вот нам скажут, когда возобновится первенство, тогда и будем обсуждать контракты», — сказал Скорочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 апреля 2020
-
11:31
-
11:14
-
10:58
-
10:56
-
10:23
-
10:22
-
10:00
-
09:56
-
09:54
-
09:51
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:33
-
06:53
-
06:18
-
05:56
-
05:41
-
04:52
-
04:20
-
03:36
-
03:10
-
02:48
-
02:22
-
01:54
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:36