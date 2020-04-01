В «Луче» надеются доиграть этот сезон и рассчитывают на понимание со стороны губернатора

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин прокомментировал новость о прекращении финансирования клуба министерством спорта Приморского края.



«В сезоне-2020/2021 профессиональный спорт Приморского края спонсироваться не будет. Мы надеемся на то, что этот чемпионат всё же доиграем и Олег Николаевич (губернатор Приморского края Кожемяко. – Прим. «Чемпионата») войдёт в положение дальневосточного футбола и Приморского края. Ну и потом, раз в стране такое творится… Значит, так надо. Какие тут могут быть обиды? Я знаю, что сейчас происходит в Европе, там живут родственники – всё очень страшно. Давайте спасём человечество, чтобы живых и здоровых осталось как можно больше. Доиграть всегда можно, не вижу в этом никаких проблем.



Мы находимся очень далеко от центра страны. Если бы сейчас закрыли авиасообщения с Москвой и другими городами, было бы легче. Правительство России закрыло границы с Китаем в январе, и к нам оттуда эта зараза не пришла.



Помочь в сложившейся ситуации может только губернатор. Все футболисты на данный момент находятся во Владивостоке, за исключением одного травмированного, ждут продолжения тренировок. Контракты игроков? Вот нам скажут, когда возобновится первенство, тогда и будем обсуждать контракты», — сказал Скорочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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