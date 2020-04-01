Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина

Футболисты первой команды «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина, сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».
Сегодня, 1 апреля, после обсуждения с руководством игроки красно-белых приняли решение, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Уточняется, что во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса футболисты «Спартака» будут получать на 40% меньше, чем прописано в их контрактах.
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а Евро-2020, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.
- 1 апреля 2020
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