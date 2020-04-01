«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу с «Реалом» за Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вновь стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» готов побороться с мадридским «Реалом» за норвежца, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
В январе клуб из Манчестера не смог подписать 19-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что Холанд стал приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» на летнее межсезонье. «Сливочные» хотят заполучить игрока, способного стабильно забивать, и видят в Эрлинге идеального кандидата на эту роль. По оценке издания, цена на норвежца, которая в настоящее время составляет € 75 млн, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.
- 1 апреля 2020
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