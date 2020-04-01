УЕФА перенёс все запланированные на июнь матчи сборных

Все матчи мужских и женских футбольных сборных, которые должны были состояться в июне, отложены на неопределённый срок, сообщается на сайте УЕФА.

Сроки проведения клубных турниров УЕФА следующего сезона также «отложены до дальнейшего уведомления».

Ранее сообщалось, что УЕФА 1 апреля проведёт видеоконференцию с генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций. Встреча посвящена обсуждению вариантов переноса матчей из-за пандемии коронавируса, которые были предложены двумя рабочими группами.

На встрече собирались обсудить ситуацию во всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, результаты переговоров на уровне ФИФА и Европы по таким вопросам, как контракты футболистов и трансферная система.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 885 тыс. человек. Число погибших превысило 44 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.