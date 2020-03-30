УЕФА 1 апреля обсудит с главами национальных ассоциаций вопрос с переносом матчей

УЕФА 1 апреля проведёт видеоконференцию с генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций, сообщается на официальном сайте организации.



Встреча будет посвящена обсуждению вариантов переноса матчей, которые были предложены двумя рабочими группами. Также во время видеоконференции будет обсуждаться ситуация во всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, результаты переговоров на уровне ФИФА и Европы по таким вопросам, как контракты футболистов и трансферная система.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.

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