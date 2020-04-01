Прядкин: внимательно изучим рекомендации РФС и ФИФА по трудовым договорам игроков

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о том, как будут решаться вопросы контрактов игроков в связи с приостановкой чемпионата России до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
«По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов – трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключений. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из ФИФА, и вместе с клубами придём к консолидированному взвешенному решению.
Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере «Спартака» также находят понимание у своих игроков.
Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями УЕФА и объявим о нём дополнительно», – приводит слова Прядкина пресс-служба РФС.
- 1 апреля 2020
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