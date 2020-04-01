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Более 1500 матчей сыграли читатели «Чемпионата» в турнире по FIFA 20 за 4 дня

Более 1500 матчей сыграли читатели «Чемпионата» в турнире по FIFA 20 за 4 дня
Футбол / РПЛ 0

Продолжается всероссийский онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 20. Подходит к концу самый сложный – первый этап, на котором игроки провели два матча с двумя соперниками в группе. За четыре дня было сыграно более 1500 матчей, которые подарили несколько неожиданных результатов.

Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу, финалист Кубка России игрок команды Loko eSports Роберт Ufenok77 Фахретдинов уступил IvanRusanoff в одной из игр 0:6 и вышел в плей-офф только со второго места. Без особых проблем в плей-офф вышли экс-игрок ЦСКА и многократный чемпион России Андрей Timon Гурьев и победитель турнира «Чемпионата» в 2016 году Павел JohnnyGrime88 Пурювкин.

Далее всех участников ждёт плей-офф. С каждым соперником в верхней (виннеров) сетке играется серия игр до двух побед. С каждым соперником в нижней сетке (лузеров) играется серия игр до одной победы. Если в матче зафиксирована ничья, то играется новый матч до золотого гола. Забивающий становится победителем в матче.

Следите за ходом турниров в сетках дивизионов:

PS4 – Англия

PS4 – Испания

PS4 – Италия

PS4 – Франция + Германия

Xbox One

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