Более 1500 матчей сыграли читатели «Чемпионата» в турнире по FIFA 20 за 4 дня

Продолжается всероссийский онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 20. Подходит к концу самый сложный – первый этап, на котором игроки провели два матча с двумя соперниками в группе. За четыре дня было сыграно более 1500 матчей, которые подарили несколько неожиданных результатов.
Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу, финалист Кубка России игрок команды Loko eSports Роберт Ufenok77 Фахретдинов уступил IvanRusanoff в одной из игр 0:6 и вышел в плей-офф только со второго места. Без особых проблем в плей-офф вышли экс-игрок ЦСКА и многократный чемпион России Андрей Timon Гурьев и победитель турнира «Чемпионата» в 2016 году Павел JohnnyGrime88 Пурювкин.
Далее всех участников ждёт плей-офф. С каждым соперником в верхней (виннеров) сетке играется серия игр до двух побед. С каждым соперником в нижней сетке (лузеров) играется серия игр до одной победы. Если в матче зафиксирована ничья, то играется новый матч до золотого гола. Забивающий становится победителем в матче.
Следите за ходом турниров в сетках дивизионов:
PS4 – Англия
PS4 – Испания
PS4 – Италия
PS4 – Франция + Германия
Xbox One
- 1 апреля 2020
-
22:22
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:21
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:01
-
20:57
-
20:51
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:54
-
19:44
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:08
-
19:02
-
18:45
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:47