Более 1500 матчей сыграли читатели «Чемпионата» в турнире по FIFA 20 за 4 дня

Продолжается всероссийский онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 20. Подходит к концу самый сложный – первый этап, на котором игроки провели два матча с двумя соперниками в группе. За четыре дня было сыграно более 1500 матчей, которые подарили несколько неожиданных результатов.

Победитель чемпионата РФПЛ по киберфутболу, финалист Кубка России игрок команды Loko eSports Роберт Ufenok77 Фахретдинов уступил IvanRusanoff в одной из игр 0:6 и вышел в плей-офф только со второго места. Без особых проблем в плей-офф вышли экс-игрок ЦСКА и многократный чемпион России Андрей Timon Гурьев и победитель турнира «Чемпионата» в 2016 году Павел JohnnyGrime88 Пурювкин.



Далее всех участников ждёт плей-офф. С каждым соперником в верхней (виннеров) сетке играется серия игр до двух побед. С каждым соперником в нижней сетке (лузеров) играется серия игр до одной победы. Если в матче зафиксирована ничья, то играется новый матч до золотого гола. Забивающий становится победителем в матче.



Следите за ходом турниров в сетках дивизионов:



PS4 – Англия



PS4 – Испания



PS4 – Италия



PS4 – Франция + Германия



Xbox One