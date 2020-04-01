Дзюба: Путин ввёл чрезвычайную ситуацию, и это правильно. Россия по-другому не понимает

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«С какого времени сижу дома? У нас была 14 марта последняя игра, а дома сижу я с 17-го числа. Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию… Всё к этому и шло. Думаю, что это правильно. К сожалению, наша страна по-другому не понимает.
Когда ты видишь, как весь мир сидит на карантине, а наши продолжают ходить на шашлыки и гулять семьями, в том числе с детьми, бабушками и дедушками, то это удивляет и поражает. Пока гром не грянет, к сожалению, мы ничего не понимаем. Меня поражает момент: ладно, вы не заботитесь о себе, но подумайте о других. Подумайте о врачах, которые сейчас без выходных. Когда это всё случилось, все говорили: «Аккуратнее, аккуратнее». Сколько мы видели лозунгов везде: «Мы русские, мы не сдаёмся, мы непобедимы». Возможно, водка спасает отчасти, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая.
Италия тоже сидела и смеялась. А самое возрастное население — в этой стране. Мне казалось, что они должны были напрячься больше всех. Но они смеялись: хи-хи, ха-ха. Что произошло?» — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.
- 1 апреля 2020
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