Геркус назвал плюсы времён правления Смородской в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об экс-президенте «железнодорожников» Ольге Смородской.
«Иск «Локомотива» ко мне бессмысленный и очень вредный для имиджа клуба. Когда я пришёл, вопросы про бывшее руководство во главе с Ольгой Юрьевной осознанно игнорировал. Это было бы посланием людям, которым интересен бренд «Локомотива». Мы должны говорить позитивные, интересные вещи. А если вы начнёте, к примеру, выступать от имени «Чемпионата» по малоприятным поводам или с кем-то судиться, на имидже сайта это тоже скажется плохо.
Какие-то вопросы у меня во время прихода были. Чем-то был недоволен, что-то было непонятно. Но общий настрой был — смотреть в будущее, менять ситуацию к лучшему. Воспользоваться тем, что мне досталось, и развивать. Что было, то было, клуб в нормальной ситуации, работать было можно и нужно. Какие были плюсы? В команде были хорошие игроки и инфраструктура, замечательная академия. Это немало. Минусы? Часть игроков не была готова к серьёзным задачам, кто-то имел слишком большой контракт. Плюс тренер на тот момент ушёл», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 2 апреля 2020
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