Глушаков показал банку «миллеровского самогона» с красно-белой этикеткой
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» сделал репост видео, в котором показана банка «миллеровского самогона».
На этикетке банки изображен Глушаков с гитарой, а сама этикетка выполнена в красно-белых цветах.
В 2017 году Глушаков и владелец московского «Спартака» Леонид Федун были участниками передачи «Вечерний Ургант». Глушаков принёс на программу трёхлитровую банку с жидкостью, назвав ёё «чудо-напитком — самогоном из Миллеровки».
После завоевания «Спартаком» чемпионства в 2017 году Глушаков разместил в «инстаграме» видео, в котором он стоит на заборе у памятника гладиатору, расположенного неподалеку от стадиона «Открытие Арена», с гитарой и банкой с «миллеровским чудо-напитком» в руках.
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