Клубы Серии А в 2019 году заплатили агентам € 187 млн

Федерация футбола Италии опубликовала отчёт о тратах клубов на агентские услуги за 2019 год.
Общая сумма, выплаченная посредникам, составляет € 187851487,86. По сравнению с 2018 годом сумма выросла на € 18 млн. Речь именно о тех средствах, которые агентам платили клубы, игроки же отдали им € 13693103,55.
Больше всего средств потратил действующий чемпион Италии туринский «Ювентус» — € 44,3 млн. Напомним, самый дорогостоящий трансфер «Юве» в 2019 году — переход из «Аякса» защитника Матейса Де Лигта за € 85,5 млн.
Три клуба потратили на услуги посредников более € 10 млн – «Интер» (€ 31,8 млн), «Рома» (€ 23,2 млн) и «Милан» (€ 19,6 млн). В Серии B наибольшую сумму агентам отдал «Эмполи» — € 6 млн. Всего клубы второго по силе итальянского дивизиона отдали агентам € 19425314,46 млн.
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