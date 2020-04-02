Повторные тесты всех игроков «Валенсии» показали отрицательный результат

Все футболисты «Валенсии» прошли повторные тесты на коронавирус, сообщает Superdeporte.

По данным источника, ни у кого из игроков «Валенсии» не выявили COVID-19. Ранее сообщалось, что короновирусная инфекция диагностирована у 10 игроков основной команды клуба и 15 сотрудников «Валенсии». При этом официально называлось лишь три футболиста испанской команды с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. Имена других заражённых не разглашались.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 930 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 47 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.