Повторные тесты всех игроков «Валенсии» показали отрицательный результат

Все футболисты «Валенсии» прошли повторные тесты на коронавирус, сообщает Superdeporte.
По данным источника, ни у кого из игроков «Валенсии» не выявили COVID-19. Ранее сообщалось, что короновирусная инфекция диагностирована у 10 игроков основной команды клуба и 15 сотрудников «Валенсии». При этом официально называлось лишь три футболиста испанской команды с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. Имена других заражённых не разглашались.
Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 930 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 47 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.
- 2 апреля 2020
-
07:23
-
06:40
-
06:14
-
05:56
-
04:48
-
04:29
-
04:11
-
03:50
-
03:20
-
03:00
-
02:45
-
02:11
-
01:37
-
01:02
-
00:33
-
00:23
- 1 апреля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:33
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:21
-
21:16
-
21:08