Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня
Футбол / Италия 0

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии.

«Главный приоритет – завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём. Я чётко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории – не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант. Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов. Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже «Ювентус» выступил бы против такого решения», – приводит слова Гравины Football Italia.

Чемпион Италии обязательно будет объявлен, даже если сезон завершится досрочно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020