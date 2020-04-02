Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии.
«Главный приоритет – завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём. Я чётко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории – не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант. Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов. Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже «Ювентус» выступил бы против такого решения», – приводит слова Гравины Football Italia.
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