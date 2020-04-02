Кержаков резко ответил подписчику на вопрос о бывшей жене

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в своём «инстаграме» жёстко ответил на вопрос подписчика о бывшей жене Милане Тюльпановой.
Экс-нападающий опубликовал фотографию с загородного участка, на которой он сидит с кошкой, и сопроводил её следующей подписью: «Карантин сближает».
«Сань, прикинь, вы и с Миланой снова сблизитесь!? Карантин же», — написал в комментариях один из пользователей.
«Прикинь, ты поумнеешь?! Карантин же», — ответил Кержаков.
Кержаков женился на Тюльпановой летом 2015 года. В апреле 2017 года у пары родился сын Артемий. В мае 2018 года Милана объявила о разрыве отношений, а спустя год они с Александром развелись.
Ранее Кержаков показал, как поставил с сыном химический опыт в условиях карантина.
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