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Вальдеррама: на месте Хамеса я бы бежал из «Реала»

Вальдеррама: на месте Хамеса я бы бежал из «Реала»
Футбол / Испания 0

Бывший футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама поделился мнением о нынешнем положении своего соотечественника, полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

«Хамес уже достаточно большой, чтобы принимать решения. На его месте я бы бежал из «Реала». У него достаточно качеств, чтобы играть в любой команде. В этом я не сомневаюсь абсолютно. Хамес – прекрасный футболист, и он это уже доказывал. Он может играть в любой точке мира, и с ним в составе команда прибавит», — цитирует Вальдерраму Marca со ссылкой на Caracol Radio.

Ранее сообщалось, что Хамес вошёл в список футболистов, которых «Реал» планирует продать в ближайшее трансферное окно. Также появлялась информация, что в услугах 28-летнего хавбека заинтересованы «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

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