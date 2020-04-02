«Не повезло, карантин в машине застали». Смолов пошутил над Игнатьевым и его девушкой

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото со своей девушкой. Футболист подарил ей цветы.

Пост прокомментировал нападающий «Сельты» Фёдор Смолов. «Брат, не повезло вам. Карантин в машине застали», — написал Смолов. «Хотя бы не в лифте», — ответил ему Игнатьев.

«Ах ты, романтик старый», — пошутил блогер Евгений Савин. «Почему старый? Старичок», — парировал Игнатьев.

В декабре 2019 года Игнатьев дал интервью, в котором рассказал, что развёлся с женой Вероникой, а также признался, что трёхлетний сын Натан живёт с ним. Причину развода футболист не назвал.

Ранее Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб. В сборную он включил Смолова.