Зе Луиш потренировался дома в условиях карантина
Кабовердийский нападающий португальского «Порту» Зе Луиш провёл тренировку во дворе дома в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
Футболист сделал планку, выполнил пробежку, упражнения с резинкой и другие действия.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Зе Луиш защищал цвета московского «Спартака» с 2015 года и перешёл в «Порту» в прошлом году в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В 109 матчах за российскую команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.
Чемпионат Португалии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах, за исключением Беларуси.
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