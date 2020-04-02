«Верьте, мы все скоро выздоровеем». Лещенко поблагодарил за поддержку во время болезни

Певец и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко поблагодарил участников песенного флешмоба в его поддержку.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе „Надежда“. Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл.

Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споём. Искренне ваш, Лев Лещенко», — написал певец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в конце марта из-за подозрения на коронавирус Лещенко вместе с женой Ириной положили в больницу в Коммунарке. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония. Позже ему стало лучше.



Ранее московский «Локомотив» выложил видео, в котором показал пустые трибуны «РЖД Арены» под песню Лещенко.