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Серхи Роберто — о голе в ворота «ПСЖ»: пересматривал его всю ночь

Серхи Роберто — о голе в ворота «ПСЖ»: пересматривал его всю ночь
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«Страшно и грустно не видеть людей на улице. Это удручающая ситуация, но важно оставаться дома, чтобы всё закончилось как можно быстрее. Чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни.

Моя маленькая дочь устанавливает распорядок дня. Когда она просыпается, около 8 утра, мы все просыпаемся, завтракаем и делаем физические упражнения. Когда тренировка заканчивается, я провожу время с ней.

Тренеры отправляют нам еженедельный и ежедневный планы. Но я также делаю свои собственные упражнения. Днём я совершаю видеозвонок друзьям из Реуса, мы тренируемся вместе, так веселее.

Тренировки дома в спортзале отличаются от тренировок на футбольном поле. Когда всё это закончится, я надеюсь, что у нас будет несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровне.

Думаю, в ночь после матча с «ПСЖ» я не спал. Хотя на следующий день у нас была тренировка, я мало спал. Я всю ночь пересматривал тот гол», — приводит слова Роберто официальный сайт клуба.

Серхи Роберто с женой ответили Бартре и поучаствовали в Nanana Challenge
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