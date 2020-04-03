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Хильемарк: результаты «Динамо» после зимней паузы оценю, как в целом позитивные

Хильемарк: результаты «Динамо» после зимней паузы оценю, как в целом позитивные
Футбол / РПЛ 0

Шведский полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк поделился мнением об игре московского клуба после зимнего перерыва.

«Первая игра со «Спартаком» получилась сложной. Это хороший соперник, во встрече с которым мы создали несколько моментов, когда должны были забивать. Но нам не повезло. В отличие от них. Посмотрите на голы в наши ворота в том матче – они не результат каких-то комбинаций, а только везение вследствие наших ошибок. Следующие же игры мы провели лучше. Причём было видно, что с «Ахматом» мы сыграли ещё качественнее, чем с «Тамбовом». То есть постепенно улучшали свою игру. Так что результат по итогу этих трёх матчей оценю, как в целом позитивный.

Что касается поддержания формы сейчас, то у нас есть отличная программа тренировок с Пепе. Клуб здорово сработал в этом вопросе, обеспечил нас инвентарём и качественным процессом, возможным в домашних условиях. Он действительно помогает оставаться в тонусе, так что в любой момент мы готовы к возобновлению работы на поле.

Свободного времени много, поэтому посвящаю его в первую очередь супруге, с которой мы смотрим фильмы и сериалы. Иногда выходим погулять вокруг своего дома, чтобы хоть так проводить время на свежем воздухе. Играем с женой в карты, настольные игры, смотрим YouTube. Ничего особенного», — приводит слова Хильемарка пресс-служба клуба.

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