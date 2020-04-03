Как поступить РПЛ с сезоном-2019/2020?

Судьба концовки нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, остаётся в тумане. Пауза была организована практически во всех национальных чемпионатах, а первенство Бельгии было остановлено окончательно.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что в такой ситуации делать Российской Премьер-Лиге?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.