Как поступить РПЛ с сезоном-2019/2020?
Судьба концовки нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, остаётся в тумане. Пауза была организована практически во всех национальных чемпионатах, а первенство Бельгии было остановлено окончательно.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что в такой ситуации делать Российской Премьер-Лиге?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
УЕФА: любое решение об отказе от внутренних соревнований – преждевременно и неоправданно
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