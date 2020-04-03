ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Романом Широковым — в 20:30

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.

Пятый инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 3 апреля, начало — в 20:30 мск.

К нам в виртуальные гости придёт бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Широковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Роман Широков выступал в составе национальной команды России с 2008 по 2016 год. На клубном уровне полузащитник играл за ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Краснодар». Широков заявил об окончании профессиональной футбольной карьеры в июле 2016 года.