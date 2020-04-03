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«Любимая собака следит за соблюдением карантина!» Сёмин поделился фотографией питомца

«Любимая собака следит за соблюдением карантина!» Сёмин поделился фотографией питомца
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин опубликовал на странице в «Инстаграме» фотографию своей собаки.

«Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! Вчера посмотрели два великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал «В созвездии Стрельца». Очень понравились!» – написал Сёмин.

Посмотреть фотографию можно на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набрав 50 очков, «Локомотив» располагается на втором месте (41).

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