УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат

УЕФА оставляет за собой право не допустить до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021 клубы из стран, где недоиграют чемпионаты. Об этом сообщает футбольный агент Марко Трабукки в своём «твиттере».
«УЕФА только что проинформировал все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/2021 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат. Жёсткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!» – написал Трабукки.
Публикация доступна в «твиттере» Марко Трабукки.
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Вчера, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении чемпионата Бельгии.
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