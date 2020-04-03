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УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат

УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стр
УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА оставляет за собой право не допустить до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021 клубы из стран, где недоиграют чемпионаты. Об этом сообщает футбольный агент Марко Трабукки в своём «твиттере».

«УЕФА только что проинформировал все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/2021 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат. Жёсткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!» – написал Трабукки.

Публикация доступна в «твиттере» Марко Трабукки.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вчера, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении чемпионата Бельгии.

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