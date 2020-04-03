«Ахмат» показал, как проходит видеоконференция клубов РПЛ

На странице грозненского «Ахмата» в «Инстаграме» опубликовали фотографию, сделанную во время видеоконференции клубов Российской Премьер-Лиги.
«В настоящее время проходит общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции, в котором принимает участие вице-президент, генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Обсуждаются актуальные вопросы сегодняшнего дня», – сказано в публикации.
Посмотреть фотографию можно на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
- 3 апреля 2020
-
15:21
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:45
-
14:14
-
14:05
-
13:55
-
13:52
-
13:45
-
13:28
-
13:08
-
12:56
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:39
-
11:27
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:46
-
10:36
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
08:55
-
08:06
-
07:46