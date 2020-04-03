«Ахмат» показал, как проходит видеоконференция клубов РПЛ

На странице грозненского «Ахмата» в «Инстаграме» опубликовали фотографию, сделанную во время видеоконференции клубов Российской Премьер-Лиги.

«В настоящее время проходит общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции, в котором принимает участие вице-президент, генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Обсуждаются актуальные вопросы сегодняшнего дня», – сказано в публикации.

Посмотреть фотографию можно на странице ФК «Ахмат» в «Инстаграме».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.