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Срна: хочу провести свою последнюю игру на «Донбасс Арене»

Срна: хочу провести свою последнюю игру на «Донбасс Арене»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший капитан «Шахтёра» Дарио Срна высказался о ситуации с коронавирусом, а также рассказал, где хотел бы провести прощальный матч.

«Эта ситуация – ещё одно доказательство того, что жить нужно сегодня. Ты не знаешь, что может быть завтра. Нужно получать удовольствие от жизни и быть аккуратным, просыпаться и ложиться спать с улыбкой. У всех нас одна жизнь, и прожить её нужно полностью. У нас есть наша семья: надо любить, ценить, уважать друг друга. Мы сейчас проводим больше времени с родными, обращаем внимание на те вещи, которых вообще раньше не замечали. Нужно смотреть позитивно. То, чего мне не хватало раньше, у меня сейчас есть. Я уверен, весь мир должен выйти из этой ситуации сильнее. Люди должны стать лучше, чем были. До сегодня мы не ценили в полной мере того, что имели. Это всем нам урок: для хорошей жизни с улыбкой нам не нужно много.

Уверен, что однажды мы вернёмся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке «Шахтёра» провести на «Донбасс Арене». Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьёзная команда, не только из тех, кто играл со мной в «Шахтёре». Таково мое желание», — приводит слова Срны официальный сайт «Шахтёра».

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