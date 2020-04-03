Лебедев: матчи чемпионата Беларуси не вызывают ничего, кроме смеха

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о продлении карантина в России, а также поделился мнением о продолжении сезона в чемпионате Беларуси.

«Нерабочие дни до 30 апреля — это вынужденная мера. Насколько она необходима, решать президенту и правительству. Они обладают большим объёмом информации, нежели остальные. На мой взгляд, самоизоляция — лучшее средство борьбы с распространением эпидемии. Да, для экономики, как и для граждан, — это тяжёлый удар. Но здесь стоит вопрос выбора между жизнью и смертью. Лучше посидеть дома, чем жарить шашлыки, но прожить недолго.



В вопросе возобновления чемпионата надо потерпеть, мы в этом не одиноки. Практически весь мировой спорт находится в таком же положении. Что касается Беларуси, у господина Лукашенко свой взгляд на эту ситуацию. Дай бог, чтобы он оправдался и завтра мы не получили всплеск инфекции в соседнем государстве. Сейчас вот показывают матчи их чемпионата, кроме смеха, они ничего не вызывают», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.