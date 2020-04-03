Смолов: если туалетная бумага закончилась, нельзя сходить в душ?

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов высказался о дефиците некоторых товаров в России в период карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Напомним, форвард сейчас находится в Испании.



«Я видел, что туалетная бумага и гречка были must have в нашей стране. Но я немного не могу понять: у людей же воду не отключили во время карантина. Если бумага закончилась, то разве нельзя в душ сходить?



Сейчас я бы съел гречку, а не паэлью, я давно гречку не ел. Я не умею готовить. Сейчас появилась возможность смотреть ролики с готовкой, но не могу себя заставить постоять час, помучиться. Лучше закажу еду», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 55 тыс.