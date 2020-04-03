Смолов: видел, как Лукашенко играл в футбол. Все движения были атлетичные
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о чемпионате Беларуси и оценил футбольные навыки президента Александра Лукашенко.
«Чемпионат Беларуси не смотрю, только на результаты натыкаюсь. Я видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний российский футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор в 6 встречах забил 1 гол.
Напомним, чемпионат Беларуси не был приостановлен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Матчи нынешнего сезона продолжают проходить с болельщиками на трибунах.
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